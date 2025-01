MeteoWeb

Le intense piogge che hanno colpito Santa Luzia, nel Minas Gerais, in Brasile, hanno causato allagamenti e disagi alla viabilità. Secondo la Protezione Civile locale, 4 abitazioni hanno subito danni, ma non si registrano sfollati. Le aree più colpite sono state l’Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, la Rua dos Jatobás e la Rua São Geraldo, temporaneamente interdette al traffico. In soli 30 minuti, sono caduti 17,4 mm di pioggia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.