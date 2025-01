Maltempo Calabria: alberi caduti sulla fascia tirrenica, treni fermi sulla linea Reggio-Salerno | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad interessare la Calabria, con forti piogge, nevicate e forte vento. La situazione è, in generale, particolarmente critica sull’intera fascia tirrenica della regione, dove si segnalano forti mareggiate, arbusti in strada e segnali stradali divelti, ma per fortuna non ci sono feriti finora. Per i danni provocati dal maltempo che sta interessando la zona del Tirreno cosentino, la circolazione ferroviaria è sospesa da questa notte fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, lungo la linea Salerno-Reggio Calabria. In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le forti piogge non consentono una regolare circolazione dei treni. È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale.

Le conseguenze del maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Salerno sono nove treni tra Alta velocità e Intercity cancellati o limitati, altri 5 attualmente fermi e ritardi che per due treni notturni sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore.

Albero cade su casa a Paola

Un albero secolare, a causa del forte vento di queste ore, si è abbattuto sul tetto di un’abitazione in via San Rocco a Paola, in provincia di Cosenza. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione da parte dei vigili. Il sindaco della città, Giovanni Politano, raccomanda ai cittadini massima prudenza e di rimanere al sicuro in casa.

Nevica a Gambarie d’Aspromonte

Intanto nevica a Gambarie d’Aspromonte, località montana a circa 1300 metri s.l.m., nel cuore del Parco nazionale dell’Aspromonte, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Allerta meteo

Per oggi, la Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali e idrogeologico idraulico su tutta la regione, fatta eccezione per la fascia ionica settentrionale, dove è arancione. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate: a quote 500-800 metri, con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti a quote superiori. Venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.

