Maltempo Calabria: chiusa la SS18 a San Nicola Arcella per forte vento

A causa del maltempo in Calabria e del forte vento delle ultime ore che ha causato la caduta di una rete di protezione sulla sede stradale, Anas ha chiuso provvisoriamente al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 253,700, in corrispondenza del viadotto “Canalgrande” in località San Nicola Arcella (Cs). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

