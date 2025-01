Maltempo Calabria, clamorosa raffica di 154km/h a Motta San Giovanni. Dati pluviometrici incredibili

MeteoWeb

Sono davvero impressionanti i dati meteorologici dell’ondata di maltempo che nei due giorni scorsi ha colpito la Calabria: tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, infatti, ha piovuto in modo torrenziale su gran parte della Regione, superando in 36 ore gli accumuli pluviometrici mensili. L’elemento più rilevante in assoluto, però, è stato il forte vento che ha raggiunto raffiche clamorose, tipiche degli uragani oceanici. Il record è stato registrato a Motta San Giovanni, sulle colline meridionali di Reggio Calabria, dove il vento ha raggiunto i 154km/h.

Clamorosi anche i 126km/h di Bonifati, nel cosentino tirrenico, 120km/h di Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica cosentina, i 110km/h di Paola, sempre nel cosentino tirrenico, i 107km/h a Lamezia Terme e i 96km/h a Reggio Calabria. Proprio questo vento ha provocato i danni più seri, con alberi sradicati in tutta la Regione con i Vigili del Fuoco ancora oggi al lavoro per mettere in sicurezza tutto ciò che è rimasto di pericolante.

In termini pluviometrici, sono caduti 336mm di pioggia a Chiaravalle Centrale (la media di gennaio è di 210 mm); 250mm a Fabrizia Cassari (media gennaio 270 mm); 243mm a Santa Cristina d’Aspromonte (media gennaio 223 mm); 233mm a Mongiana (media gennaio 259 mm); 226mm a Corigliano Calabro (media gennaio 125 mm); 183mm a Rossano (media gennaio 113 mm); 84mm a Catanzaro (media gennaio 137 mm); 78mm a Crotone (media gennaio 83 mm). Dati davvero impressionanti per un’ondata di maltempo

