Maltempo, Calabria sferzata da vento e pioggia: alberi crollati e allagamenti, 2 persone tratte in salvo

Dopo l’ondata di maltempo determinata dalla tempesta Gabri, anche la Calabria fa i conti con i danni. Pesanti le criticità sulla fascia tirrenica cosentina per il forte vento. Lungo la costa sono caduti numerosi alberi e, in alcuni centri, anche lampioni dell’illuminazione pubblica causando disagi alla viabilità. A Praia a Mare dieci alberi sono stati abbattuti dal vento, provocando il danneggiamento delle linee elettriche. Altre 20 piante sono pericolanti e sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza. Le raffiche hanno inoltre abbattuto un lampione in località Fiuzzi, divelto una postazione di videosorveglianza e danneggiato alcuni impianti semaforici. A Diamante gli sforzi dell’Amministrazione comunale si sono concentrati in particolare sul ripristino dell’energia elettrica sospesa ieri sera in località Riviere a causa della caduta di un albero. Problemi analoghi si registrano a Fuscaldo.

Per quanto riguarda il Catanzarese, in 24 ore a Chiaravalle Centrale (CZ) sono caduti 257 mm di pioggia. Due persone sono state tratte in salvo a Simeri Crichi e Squillace, a causa di allagamenti ed esondazioni. Molti i Comuni in difficoltà soprattutto per la viabilità a causa di frane, smottamenti, alberi caduti ed oggetti che hanno invaso le strade a causa del forte vento. Ingenti i danni sulle strade provinciali.

Strade ed erogazione dell’acqua interrotte nel Crotonese

Il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, ha disposto la chiusura della strada comunale che conduce alla frazione Papanice di Crotone a causa di frane che ne rendono pericolosa la transitabilità. La pioggia che continua a cadere da ieri ha provocato il crollo di un muro di contenimento sulla strada. L’ordinanza del primo cittadino inizialmente riguardava i tratti che collegano il centro abitato di Cutro ed il cimitero denominato “delle Serre” e quello fra la strada provinciale 67 e la via Isola Capo Rizzuto del Comune di Crotone. Questa mattina, verificati i danni, è stata decisa la chiusura dell’intero tratto sino al termine della fase emergenziale.

Il maltempo degli ultimi due giorni ha causato gravi disagi per l’erogazione dei servizi nella zona tra Cotronei e Petilia Policastro dove, secondo i dati registrati dalla stazione meteorologica del liceo scientifico di Petilia Policastro, sono caduti 168,1mm di acqua. Le altre stazioni meteo nel territorio hanno registrato, nello stesso arco temporale, a Rocca di Neto 134,1mm, San Mauro Marchesato 90,4mm, Santa Severina 157,4mm.

La pioggia ha ingrossato il fiume Soleo dal quale si capta l’acqua per la distribuzione nella cittadina di Petilia Policastro. Con la pioggia si sono alzati i livelli di torbidità dell’acqua impedendone la potabilizzazione. “A seguito delle bombe d’acqua di questa notte – si legge su una nota del comune di Petilia Policastro – i livelli di torbidità dell’acqua, captata dal fiume Soleo, sono notevolmente peggiorati, anziché migliorare”. Per questo motivo è stata interrotta l’erogazione dell’acqua e chiesto a Sorical di erogare la propria acqua di sorgiva. Stesso problema a Cotronei dove nell’acquedotto comunale che serve la parte passa del paese, a seguito delle intense piogge, sono finiti fango e terra che hanno intorbidito l’acqua.

Gli uffici competenti stanno valutando le criticità e i danni riportati per assumere i relativi provvedimenti. Nelle more la cittadinanza è stata invitata, in via prudenziale, a non utilizzare l’acqua per uso potabile che potrebbe risultare torbida in alcune zone della cittadina.

Protezione Civile Calabria: “netto miglioramento”

“Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore in Calabria, caratterizzata da intense precipitazioni piovose e forti raffiche di vento, la situazione meteo in tutte le province è in netto miglioramento, come risulta dall’ultima riunione di questa mattina con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, anche se permane per tutta la giornata odierna l’allerta arancione“. È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. “Durante la notte – viene spiegato – sono stati segnalati alcuni fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti ma non è stato rilevato nessun danno alle persone e, al momento, situazioni di particolare criticità”.

“Nelle scorse ore, nel Comune di Stilo, la fiumara dello Stilaro ha superato l’alveo in un tratto, con un rischio potenziale molto alto per le abitazioni circostanti. A seguito di questa emergenza sono stati inviati una squadra di volontari e personale della Protezione Civile, per una prima verifica della situazione. Nel Comune di Bianco – si legge – un torrente ha tracimato invadendo la Statale 106 (il traffico adesso è stato riaperto con prudenza). Ci sono stati ingrossamenti di fiumi: il Petrace (Palmi e Seminara), Ancinale (Chiaravalle Centrale), Mesima (Rosarno) e Tacina (Mesoraca, Petilia Policastro, Cutro). Per quest’ultimo corso d’acqua, di intesa con la Prefettura di Crotone, è stato effettuato un monitoraggio notturno con le associazioni di volontariato”.

“Le precipitazioni piovose – si fa sapere – sono state molto intense con punte di 280mm nell’entroterra catanzarese così come in altre zone della Calabria, in particolare in alcuni Comuni del Reggino e del Vibonese, dove si sono superati i 200mm di pioggia caduti nelle 24 ore. Il forte vento ha provocato il crollo di molti alberi nelle Serre vibonesi e in Aspromonte con conseguenti disagi alla viabilità. In questo caso sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che le associazioni di volontariato di Protezione Civile. Sono stati registrati anche degli smottamenti sulle strade provinciali e sono in corso gli interventi delle autorità territoriali competenti come ad esempio la Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito di una richiesta di intervento da parte del Comune di Simeri Crichi per alcuni allagamenti nella frazione marina, il dipartimento ha attivato associazioni di protezione civile a supporto del Sindaco. Il Sistema di Protezione Civile regionale – si legge infine – resta, comunque, in allerta per il monitoraggio del territorio ed i conseguenti interventi che dovessero essere necessari”.

