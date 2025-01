Maltempo Calabria, smottamento travolge auto a Jonadi

MeteoWeb

Uno smottamento di terreno, provocato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ha travolto un’automobile a Jonadi, in provincia di Vibo Valentia, lungo la statale 18. L’uomo che era alla guida della vettura e che viaggiava da solo, rimasto bloccato nell’abitacolo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che l’hanno aiutato ad uscire, e non ha subito alcuna conseguenza. Sul posto si è recato il sindaco del centro del vibonese, Fabio Signoretta, insieme al personale della Polizia municipale ed alle forze dell’ordine.

Il maltempo ha provocato numerosi allagamenti anche nel centro abitato di Vibo Valentia, dove numerose strade si sono allagate diventando impercorribili. Ci sono stati disagi, con alcuni tombini che sono saltati a causa della pressione dell’acqua, ma nessuno ha riportato conseguenze.

