Maltempo: il Cdm stanzia ulteriori fondi per Emilia Romagna e Sicilia

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato “l’ulteriore stanziamento di euro 16.790.000 per la realizzazione degli interventi connessi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna; l’ulteriore stanziamento di euro 30.250.000 per la realizzazione degli interventi connessi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e Siracusa, della città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico nella città metropolitana di Messina“. È quanto si legge nella nota del Cdm.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.