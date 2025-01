Maltempo, il Colle della Maddalena chiuso ai mezzi pesanti

MeteoWeb

Colle della Maddalena chiuso al traffico pesante a causa delle condizioni meteo avverse. ANAS rende noto che, vista la convenzione stipulata con il Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence, nel tratto compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708) della SS 21 ‘del Colle della Maddalena’, che unisce il Cuneese alla Francia, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli di massa superiore alle 19 tonnellate in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato.

