Maltempo, collegamenti interrotti con le Isole Tremiti

MeteoWeb

Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Le avverse condizioni meteomarine hanno impedito oggi alla motonave Santa Lucia di salpare alla volta dell’arcipelago delle Diomedee. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali. Il bollettino meteo prevede vento di sud-est a forza 7 e mare molto mosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.