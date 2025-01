Maltempo, la decisione sullo svolgimento di Genoa-Monza di Serie A

MeteoWeb

Nonostante l’allerta meteo arancione emessa dall’Arpal per la provincia di Genova, con decorrenza dalle ore 18:00, il Centro Operativo Comunale (COC) ha dato il via libera allo svolgimento regolare della partita di Serie A tra Genoa e Monza. La decisione è stata presa al termine di un confronto per monitorare la situazione meteorologica e valutare eventuali rischi per la sicurezza di tifosi e partecipanti.

L’allerta meteo arancione, che rappresenta un livello di criticità significativo, segnala possibili fenomeni intensi, come piogge abbondanti e temporali. Tuttavia, il COC, in collaborazione con gli esperti meteorologi e le autorità competenti, ha ritenuto che le condizioni previste non siano tali da compromettere lo svolgimento della gara presso lo stadio Luigi Ferraris. Per i tifosi che intendono recarsi allo stadio, viene raccomandata la massima prudenza durante gli spostamenti, soprattutto nelle ore serali, quando le precipitazioni potrebbero intensificarsi.

