Il maltempo ferma le ricerche dell’alpinista disperso sull’Adamello

Intorno alle 13, dopo la constatazione del decesso da parte del medico e ottenuta l’autorizzazione delle autorità giudiziarie alla rimozione della salma, il corpo senza vita di Samuel Harris, uno dei due alpinisti inglesi dispersi sull’Adamello dall’1 gennaio, è stato recupero dall’elicottero e trasferito a Spiazzo (Trento), per essere affidato al carro funebre. L’uomo è stato trovato ormai senza vita sotto la neve, ai piedi di un salto di roccia, alla base della parete sud del Carè Alto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma è possibile che l’alpinista sia precipitato dall’alto. Pare che lui ed il compagno di escursione, Aziz Ziriat, che è ancora disperso, forse nella stessa zona, non fossero legati.

Dopo il ritrovamento di Harris, le ricerche di Aziz, da parte di una quindicina di operatori del Soccorso Alpino e Speleologico e di una unità cinofila specializzata nella ricerca in valanga, sono continuate fino alle 13.30. Poi il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nebbia e vento, hanno costretto l’elicottero a salire in quota per recuperare tutti i soccorritori, impossibilitati a scendere verso valle via terra per il pericolo valanghe di grado 3 (marcato).

Al Centro di coordinamento ricerca, a cui partecipano il Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Finanza, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, si sta definendo la strategia per i prossimi interventi. Non appena una finestra di bel tempo lo permetterà, le ricerche del secondo alpinista riprenderanno.

