Maltempo: fondi per alcune province di Liguria e Veneto

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, un ulteriore stanziamento di circa 12 milioni, esattamente di 11 milioni e 960 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. Integrazione che fa seguito al precedente stanziamento di un milione e 350 mila euro e che si è resa necessaria per il completamento degli interventi urgenti.

Deliberato anche lo stato di emergenza per 12 mesi in alcuni territori delle province di Vicenza e Verona colpiti dagli eccezionali eventi meteo dei giorni 23 e 24 settembre 2024. Eventi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, con movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e a edifici pubblici e privati. Per l’attuazione dei primi interventi urgenti è stato autorizzato lo stanziamento di 2 milioni di euro, “a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, e si procederà con ordinanze del Capo dipartimento della Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione interessata e in deroga a ogni disposizione vigente”.

