Settimana al via col maltempo, forti piogge nella notte in Liguria: nuovo peggioramento in arrivo

MeteoWeb

La settimana inizia con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica che determina un rapido peggioramento a partire dal Nord/Ovest, in estensione a gran parte del settentrione e alla Toscana. Al momento è la Liguria a registrare le precipitazioni più intense in estensione da ponente a levante: dalla mezzanotte si segnalano i 43 mm di Sant’Alberto di Bargagli (GE), 36 mm a Torriglia (GE) e 31 mm a Gorreto (GE).

I temporali diverranno più forti dal pomeriggio, ed andranno ad intensificarsi nella notte tra lunedì e martedì, soprattutto sul Centro Levante: Arpal ha reso noto che proprio nella notte tra lunedì e martedì potrebbero verificarsi gli eventi più intensi, come temporali, innalzamenti dei torrenti con possibili allagamenti e mareggiata.

L’intenso flusso umido meridionale, impattando sui rilievi appenninici di levante, sarà forzato ad innalzarsi determinando precipitazioni diffuse di tipo avvettivo sul centro levante, con conseguenti risposte idrologiche dei bacini medi e grandi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.