Maltempo, frana a Francavilla di Sicilia: chiusa la SS185 nel Messinese

MeteoWeb

Il maltempo continua a causare problemi in Sicilia. Chiusa, a causa di una frana, in entrambe le direzioni, la strada statale 185 ”Di Sella Mandrazzi”, all’altezza del comune di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina. Il traffico è provvisoriamente deviato, dal km 31,800 al km 45,300, lungo la viabilità adiacente con deviazioni in loco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.