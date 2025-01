Maltempo Francia, esondazioni nell’Ille-et-Vilaine: evacuazioni a Rennes | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo su parte della Francia a causa della tempesta Herminia. Gran parte della Bretagna è in allerta meteo. L’Ille-et-Vilaine è sotto allerta arancione per le inondazioni, il Morbihan è sotto allerta arancione per pioggia, inondazioni, il Finistère e la Côtes d’Armor sono sotto allerta gialla per vento, pioggia, inondazioni e piene. Molti fiumi sono in piena nell’Ille-et-Vilaine e le incessanti piogge delle ultime ore fanno temere il peggio. “Prevediamo una situazione estremamente difficile domani mattina“, ha annunciato Jean-Christophe Boursin, sottoprefetto dell’Ille-et-Vilaine. “Quasi tutti i fiumi del Dipartimento sono in allerta arancione questa sera. Per alcuni fiumi, come l’Illet, abbiamo superato la situazione di piena del 2001 e, date le precipitazioni previste nelle prossime ore, non prevediamo alcun miglioramento prima del fine della prossima settimana”.

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco del Dipartimento sono stati mobilitati per evacuare 400 persone. Fortunatamente non si registrano vittime.

Alle ore 17.00 di oggi, undici comuni avevano attivato il loro piano di salvaguardia comunale. Guipry-Messac, Rennes, Betton, Bruz, Guichen, Pacé, Noyal-Chatillon, Vern-sur-Seiche, Chavagne, Saint-Grégoire e Thorigné-Fouillard. Molte strade secondarie sono chiuse o bloccate, informa il Prefetto, che invita gli utenti alla massima prudenza. “È molto pericoloso avventurarsi, a piedi o in auto, in zone dove è visibile l’acqua senza conoscerne la profondità“, insistono le autorità.

Inondazioni a Rennes

Per alcuni abitanti di Rennes, la notte è stata difficile. L’Ille è esondato e il comune ha emesso un’ordinanza di evacuazione per alcune strade dove l’acqua stava salendo pericolosamente. “Siamo a un livello di piena senza precedenti”, ha detto questa mattina Nathalie Appéré, sindaco di Rennes. “Abbiamo valori di piena superiori a quelli del 1981, anno di riferimento. Si tratta quindi di un fenomeno che non vedevamo da oltre 40 anni”.

“Siamo bloccati nel nostro appartamento da sabato a mezzogiorno, ci sono 80cm di acqua nella tromba delle scale. Non possiamo uscire. L’acqua è salita molto rapidamente“, dice un residente di Rennes ai giornali locali. Per ora hanno deciso di restare a casa, anche se le condizioni non sono facili. “Non abbiamo avuto elettricità da mezzanotte. Fortunatamente abbiamo una stufa, stiamo campeggiando a casa”.

Ieri sera sono state evacuate le vie Jean Claude Camors e i viali Docteur Roger Maruel, Camille Godet e Alphonse Jarry. Anche l’ostello della gioventù è stato evacuato. Agli abitanti di circa 100 case è stato chiesto di abbandonare le proprie abitazioni. “Queste case si trovano dietro una diga che le protegge, ma la notte scorsa l’acqua ha travolto la diga”, spiega Nathalie Appéré. La città di Rennes ha aperto due centri di accoglienza: il ginnasio Jules Isaac, 9 rue du Morbihan e il Ginnasio Constant-Véron, situato in rue Constant-Véron 1. Un terzo sito nel centro della città verrà aperto per accogliere le persone che non possono tornare a casa.

Il comune di Rennes ha aperto un’unità di crisi. Diversi quartieri sono sottoposti a sorveglianza: Motte-Brulon, il canale Saint-Martin e i settori Confluence e Prévalaye. Si segnalano difficoltà anche ad Apigné e nei dintorni del parco di Saint-Cyr.

Maltempo Francia, inondazioni a Rennes

Case allagate a Pont-Réan e Guipry-Messac

Anche a Pont-Réan la Vilaine è esondata, allagando le case. A Guipry-Messac la situazione si era già complicata nei giorni scorsi. Questa mattina il livello ha raggiunto i 2,65 metri. L’acqua è salita più velocemente del previsto, le previsioni davano 2,25 metri. Tra 170 e 200 case sono state colpite dall’alluvione.

Situazione complicata anche su strade e ferrovie

“Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato lo straripamento del Meu sulla carreggiata, con conseguente chiusura della RN 24 in direzione Rennes verso Lorient”, ha dichiarato Bison Futé in un comunicato stampa.

Dalle 8.30 di questa mattina, la SNCF ha sospeso il traffico ferroviario tra Quimper e Landerneau e farà lo stesso questa sera a partire dalle 21.00 tra Rennes e Saint-Malo. La SNCF avverte che si prevedono rallentamenti anche sulle linee Lorient – Quimper a partire da questa mattina e sulle linee Rennes – St Brieuc e Rennes – Vannes in serata.

La situazione dei fiumi

Alle ore 16 di oggi, il Meu, l’Ille, l’Illet, l’Alta Vilaine, la Seiche e la Media Vilaine restano in allerta arancione. “Le piogge di questa domenica genereranno nuove reazioni su molti corsi d’acqua. Sui corsi d’acqua già in piena, sono previsti nuovi aumenti. La tendenza al rialzo continuerà sulla maggior parte dei corsi d’acqua”, annuncia Vigicrues.

Previsioni meteo preoccupanti

“Si prevedono ulteriori piogge in Bretagna nelle prossime ore, a causa del passaggio di due fronti attivi“, avverte Steven Tual, meteorologo di Temps Breton. “Prevediamo dai 40 ai 60mm a monte della Laïta e del Blavet, dove la situazione peggiorerà”. “L’evoluzione potrebbe essere molto complicata nell’est del Morbihan, nel nord della Loira Atlantica e nell’ovest dell’Ille-et-Vilaine dove sono previste nuove piogge (da 25 a 40mm) in un contesto in cui il terreno perde già molto. Sono attese inondazioni eccezionali. Questo episodio piovoso dovrebbe avere conseguenze su gran parte della regione”.

