Maltempo, forte nevicata nel Nord della Francia: almeno 3 feriti, allerta per inondazioni

Il Nord della Francia, compreso il Pas-de-Calais, è stato colpito da una nevicata che ha mandato il traffico in tilt, causando almeno 3 feriti. Cinque dipartimenti del Nord/Ovest sono ancora in allerta arancione per il rischio di inondazioni. Diverse località, tra cui Arras, Bethune, Lens e Calais, sono prive di corrente elettrica. Secondo Météo France, sono previsti accumuli di neve tra 1 e 5 centimetri, sufficienti a causare disagi alla circolazione. Nella regione Hauts-de-France, i trasporti scolastici e interurbani sono stati sospesi. In alcune zone la neve potrebbe raggiungere i 10 cm, mentre sul rilievo del Boulonnais si potrebbero toccare i 15 cm. Durante la notte tra giovedì e venerdì, le temperature scenderanno drasticamente sotto lo zero nell’Alta Francia, la regione che va dal Nord di Parigi fino al confine con il Belgio.

L’agenzia meteo spiega che questo freddo non è eccezionale per le regioni coinvolte, ma comunque abbastanza intenso da creare disagi. Le prefetture hanno emesso un’ordinanza che vieta la circolazione dei mezzi pesanti sulle strade secondarie e riduce la velocità massima di veicoli sotto le 3,5 tonnellate di 20 km/h su autostrade e strade nazionali.

SNCF ha avvertito che ci saranno cancellazioni di treni regionali (TER) e disagi nel Nord dell’Alta Francia. Inoltre, 5 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per il rischio di inondazioni: Oise, Senna Marittima, Eure, Calvados e Ille-et-Vilaine. Venerdì una nuova perturbazione colpirà il Nord/Ovest del Paese, con nevicate previste da Normandia a Borgogna e possibili peggioramenti nelle condizioni di allerta “neve-ghiaccio”. L’istituto meteo prevede anche nevicate significative sulle Alpi.

