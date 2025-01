Maltempo Friuli, tetto di una palazzina divelto dal vento | FOTO

MeteoWeb

Il vento ha provocato danni oggi in Friuli Venezia Giulia. La copertura di una palazzina di tre piani è stata divelta dalle forti raffiche a Lignano (Udine). Le squadre dei distaccamenti di Latisana (Udine) e Lignano, con il supporto dell’autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Udine, sono state impegnate per la messa in sicurezza del manufatto. I Vigili del Fuoco hanno operato per più di tre ore per rendere sicuri circa 200 metri quadrati di copertura in carta catramata che rischiava di cadere sulla strada.

