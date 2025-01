Maltempo Germania, sale il bilancio delle vittime per il ghiaccio

MeteoWeb

Aumenta il numero delle vittime a causa delle condizioni meteo difficili in Germania. Si sono verificati un’infinità incidenti sulle strade ghiacciate, soprattutto nel sud del Paese, con il bilancio di 3 vittime. Solo nel Baden-Württemberg sono stati registrati più di 1.000 incidenti, in parte con feriti. In Baviera, sono morte tre persone. Un 41enne e il suo passeggero di 38 sono morti sulla A92 nella Bassa Baviera quando la loro auto si è schiantata contro un camion fermo di traverso sempre a causa del ghiaccio. Un 59enne è morto sulla A3 vicino a Ratisbona. Con il passare della giornata le condizioni meteorologiche si sono normalizzate.

Tuttavia in Baviera e nel Baden-Württemberg potrebbe ancora formarsi ghiaccio sulle strade con conseguenti pericoli per la viabilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.