Maltempo in Brasile: almeno 10 morti causati da frane

Almeno 10 persone sono morte nello Stato brasiliano di Minas Gerais a causa di 2 frane provocate dalle piogge torrenziali che hanno colpito il Sud/Est del Paese. La notizia è stata diffusa ieri dai servizi di soccorso locali. Nella città di Ipatinga, 9 persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono decedute dopo che sabato sera si sono registrati 80 mm di pioggia in appena un’ora, come riportato dall’ufficio del sindaco. Un’altra vittima è stata rinvenuta nella vicina città di Santana do Paraíso.

Secondo le autorità, ieri sera risultava ancora dispersa una persona, mentre 4 membri della sua famiglia sono stati salvati. Le piogge record, che hanno colpito il Sud del Paese nei mesi scorsi, hanno già provocato oltre 180 morti tra aprile e maggio, causando ingenti danni e disagi.

