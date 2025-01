Maltempo in Sicilia: il vento forte imperversa sull’Isola, danni e disagi in diverse province

MeteoWeb

Piogge intense e vento forte nelle scorse ore hanno provocato danni e disagi in diverse località della Sicilia, alle prese con la tempesta Gabri. Si sono verificati alcuni smottamenti nel Siracusano dove vige l’allerta rossa per il maltempo. In particolare, i danni sono concentrati nella zona montana della provincia, dove si sono abbattute le piogge ma ci sono anche raffiche di vento che, comunque, stanno interessando tutto il territorio. I sindaci hanno reso operativi i Centro operativi comunali di Protezione civile e sono in campo le squadre su tutto il territorio. Dovrebbe registrarsi un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle 14.

Sono 25 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco da stamane a Siracusa per danni provocati dalle forti raffiche di vento: intonaci pericolanti, pali o alberi pericolanti, rimozione di oggetti vari dalla sede stradale. Ieri sera presso la Prefettura di Siracusa è stato attivato il Centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione vista l’allerta rossa. E si è svolta la prima riunione, presieduta dal prefetto Giovanni Signer con la partecipazione dei sindaci della provincia, per una prima analisi delle possibili criticità riscontate nel territorio provinciale.

Sono una ventina gli interventi conclusi e 8 quelli in corso dei vigili del fuoco di Caltanissetta che, a causa del maltempo, stanno operando in diversi punti della città e anche sul territorio provinciale. Il forte vento, che da questa notte non accenna a diminuire, ha causato la caduta di alberi e calcinacci. Attualmente parte della strada del quartiere San Luca è interdetta al traffico veicolare per un albero pericolante.

Una quarantina di richieste di intervento da questa mattina ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Si tratta di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per lamiere, coperture, alberi e pannelli pubblicitari divelti.

Sono circa 15 le richieste di intervento giunte stamani al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina. Squadre in campo soprattutto per dissesti statici, alberi pericolanti e soccorso a persone.

Sono 20 gli interventi dei vigili del fuoco di Catania in relazione alle forti piogge di queste ore. In particolare, a Misterbianco, i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo bloccato nella propria automobile dall’innalzamento dell’acqua. Violenti nubifragi e raffiche di vento sul versante Nord dell’Etna. Due alberi sono caduti sulla strada Statale 120 dell’Etna e delle Madonie. Uno degli alberi, all’ingresso del centro abitato di Randazzo, si è abbattuto su un lampione della luce che a sua volta è crollato sulla carreggiata. Intanto, il fiume Alcantara è tornato a scorrere, dopo diversi anni, in regime di piena. Strade allagate in tutta la zona, con tratti di nebbia nella zona di Rovittello, a Castiglione di Sicilia.

Il forte vento che ha raggiunto, ad Enna, anche i 79km/h, ha fatto crollare un pino secolare della villa Torre di Federico, in viale IV Novembre, distruggendo due macchine che erano posteggiate vicino al muro di cinta. Al lavoro i vigili del fuoco e l’Ente corpo volontari protezione civile, che stanno tagliando il grosso tronco per liberare la strada. Forti piogge a Piazza Armerina, come mostra il video che ci invia David Cartarrasa: sulla località finora sono caduti 70mm di pioggia.

