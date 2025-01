Maltempo: 400 interventi in Emilia-Romagna, 60 nel Fiorentino | FOTO

MeteoWeb

È in miglioramento la situazione meteo in Emilia-Romagna, 400 gli interventi svolti nelle ultime 20 ore dai vigili del fuoco per disagi alla viabilità, alberi caduti in strada, dissesti statici, tetti e cornicioni divelti. Pompieri al lavoro per forti raffiche di vento in provincia di Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna.

Sono invece 60 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco in provincia di Firenze, in particolar modo nei Comuni di Barberino del Mugello, Empoli e Vaglia, per soccorrere autisti in difficoltà, alberi caduti in strada, danni d’acqua e alcuni smottamenti. Situazione meteo in miglioramento dalla serata di ieri.

Prosegue intanto l’intervento dei vigili del fuoco nel centro di Genova, dopo il crollo di un muro di contenimento: per tutta la notte cinofili, USAR ed escavatori in azione tra fango e detriti. In assenza di indicazione di dispersi, si lavora per escludere la presenza di persone coinvolte non segnalate

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.