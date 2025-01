Maltempo Iran, violenta grandinata a Lahijan: città sommersa | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha colpito Lahijan, nella provincia di Gilan, in Iran, creando fiumi di acqua e ghiaccio per le strade della città, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il Governatore di Lahijan, Ruhollah Bakhsinejad, ha affermato: “stamattina, in questa città c’è stata forte pioggia e grandine. In meno di un’ora, la pioggia ha raggiunto i 53 millimetri, provocando allagamenti in alcuni vicoli e aree urbane. Adesso, con la collaborazione del Comune, l’allagamento delle strade è stato ridotto al minimo. Dopo le forti piogge, il tempo si è gradualmente calmato e il livello dell’acqua nelle strade è diminuito”. Comune e Vigili del Fuoco “hanno rapidamente evacuato l’acqua dalle strade danneggiate e sono riuscite a risolvere i problemi“, ha aggiunto.

Tuttavia, alcuni punti chiave, come l’autostrada principale, Nima Street e Qiyam Street, hanno registrato problemi. Il Governatore di Lahijan ha anche sottolineato l’allagamento parziale di alcune case e negozi vicino a queste strade e ha sottolineato: “fortunatamente, non si sono verificati gravi danni o distruzioni a queste case e negozi a causa di questa inondazione. Il quartier generale della città per la gestione delle crisi è in stato di massima allerta per intervenire rapidamente in caso di problemi o incidenti”.

Il Governatore ha infine aggiunto: “nel complesso, le recenti piogge a Lahijan, nonostante abbiano causato problemi temporanei, sono state ben gestite grazie agli sforzi delle istituzioni competenti e le condizioni generali della città sono tornate alla normalità”.

Aref Babazadeh, responsabile del Gilan Road Management Center, ha segnalato anche forti nevicate sugli assi Ponal-Khalkhal, Asalem-Khalkhal e Halidasht-Khasil Dasht in un’intervista con ISNA, parlando di nevicate sulle alture di Deylaman, Heshmat Abad e Gerdaneh. Affermando che le zone montuose della provincia sono state ricoperte di bianco, ha concluso: “la profondità della neve sulla tratta Punel-Khalkhal raggiunge i cinque centimetri”.

