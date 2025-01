Maltempo Liguria: allagamenti e frane, 50 persone parzialmente isolate nel Genovese

MeteoWeb

Decine di persone, circa 50, sono parzialmente isolate da questa mattina all’alba a Davagna, nel Genovese, dove, a causa del maltempo, una frana ha bloccato la viabilità in località Marsiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Un’altra frana si è verificata sulla strada a Vobbia, in alta valle Scrivia, dove la viabilità non è però stata interrotta. Altri interventi hanno riguardato il levante ligure, in particolare a Chiavari, dove si sono verificati diversi allagamenti. A Genova, ieri in tarda serata la rotatoria Luigi Tenco è stata chiusa per l’allagamento della sede stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

