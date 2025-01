Maltempo Liguria: Arpal anticipa la chiusura dell’allerta rossa sul Levante

MeteoWeb

Nelle ultime 24-36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul Centro Levante della Liguria, con valori cumulati areali di circa 90 mm in 12 ore e 130 in 24 ore sull’area C e localmente si sono raggiunti valori cumulati fino a 280 mm. Questi fenomeni hanno determinato il passaggio di un picco di piena importante del fiume Entella, associato a locali esondazioni nella zona fociva, dove attualmente i livelli sono in progressiva lenta discesa. A fare il punto è Arpal, riportando anche che sui fiumi Magra e Vara il picco di piena è già transitato nelle sezioni di monte, dove i livelli sono in lenta e graduale diminuzione, e transiterà nella sezione di foce nel corso della mattinata, dove non sono previste criticità rilevanti.

Sulla base delle nuove uscite modellistiche, Arpal non prevede ulteriori precipitazioni diffuse e di rilievo: per tale ragione si anticipa la chiusura dell’allerta rossa sul Levante, per passare a quella arancione fino alle ore 12 e continua il monitoraggio della zona fociva. L’allerta gialla proseguirà fino alle 15 su C.

Permangono venti meridionali di burrasca su A e C con raffiche fino a 80-90 km/h sui capi più esposti a libeccio e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici. Nelle prossime ora, il moto ondoso tenderà ad aumentare fino a molto agitato con mareggiate intense di libeccio, specie su C e parte orientale di B.

