Maltempo Liguria, esonda l’Entella a Chiavari

MeteoWeb

Sarà una notte da vivere con il fiato sospeso in Liguria per via del maltempo. Piogge torrenziali stanno facendo ingrossare i corsi d’acqua del Centro-Levante. Intorno alle 19, è iniziata l’esondazione del fiume Entella a Chiavari. Alcune aree golenali sono allagate lungo le sponde del corso d’acqua. Il Comune ha comunicato la fase operativa di emergenza, invitando i cittadini ad adottare le misure di autoprotezione che prevedono di abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio. Il Comune invita a restare costantemente informati sull’evoluzione dell’allerta meteo.

Intanto, LIMET rende noto che il torrente Lavagna ha raggiunto i 5 metri presso Carasco, in provincia di Genova. Si attende anche un aumento del Magra e del Vara.

Si sfiorano picchi di 200mm sul Centro-Levante della Liguria. Gli ultimi dati pluviometrici (ancora parziali) indicano: 197mm a Pezzonasca, 179mm a Sant’Alberto Bargagli, 174mm a Ceranesi, 165mm a Bragalla, 162mm a Favale di Malvaro, 143mm a Santa Maria di Rapallo, 141mm a Masone, 131mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, Montoggio.

Le forti piogge continueranno anche durante la notte, subendo un’intensificazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.