Maltempo Liguria, frana a Davagna: si lavora per la rimozione dei massi

MeteoWeb

È entrato in azione questa mattina a Davagna, in frazione Marsiglia, in provincia di Genova, il macchinario per la rimozione delle parti pericolose della frana caduta nella notte tra 6 e 7 gennaio. Nel pomeriggio, inizieranno anche le operazioni di posizionamento dei blocchi di cemento che serviranno a contenere il versante e proteggere la sede stradale da possibili ulteriori distacchi di materiale. “Una volta posizionati i blocchi di cemento, sarà possibile procedere con la riapertura parziale della carreggiata, probabilmente già nella giornata di domani, quando è previsto un ulteriore sopralluogo del geologo incaricato dal Comune”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con il sindaco Maurizio Luoni.

Questa mattina, i bambini residenti nella frazione sono andati regolarmente a scuola mentre chi doveva andare a lavorare ha potuto raggiungere la propria auto a valle della frana. Rimane sul posto il presidio fisso dei Vigili del Fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.