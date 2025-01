Maltempo Liguria, frana a Genova: in 140 senza gas

MeteoWeb

Sono sette le persone evacuate a Genova a seguito del crollo del muro in via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, avvenuto stamattina a causa delle abbondanti piogge. La frana ha provocato anche la rottura di un tubo del gas, con copiose perdite. Gli evacuati, spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile, Sergio Gambino, risiedono in “tre appartamenti, di cui uno nell’edificio a monte, e gli altri due nell’edificio a valle”. In particolare, prosegue Gambino, si tratta di “un nucleo familiare di cinque persone, padre, madre e tre minori, che si è sistemato in autonomia. Un’altra persona è stata accolta in un albergo a spese del Comune, mentre si è in attesa di contattare l’ultima persona per capirne le esigenze”. Attualmente, l’edificio a monte della frana è senza fornitura di gas: Iren sta procedendo alle operazioni di ripristino.

Circa 140 persone ancora senza gas, nel quartiere del Lagaccio, a Genova, dopo la frana. Il Comune fa sapere che, mentre Iren sta lavorando per ripristinare la fornitura e garantire agli abitanti la possibilità di cucinare e accendere il riscaldamento, la Protezione Civile, di concerto con i servizi sociali, si è attivata per trasferire in albergo le persone fragili che ne facciano richiesta e per gestire eventuali altre necessità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.