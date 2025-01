Maltempo Liguria: nuova frana a Davagna

MeteoWeb

Nuovo smottamento sulla sede stradale in frazione Marsiglia, nel Comune di Davagna (GE), interessata nella notte tra lunedì e martedì da una frana che ha interrotto la circolazione sulla comunale. I tecnici sono al lavoro per permettere, entro la tarda mattinata, l’apertura di un passaggio per i mezzi di soccorso. I bambini residenti nella frazione sono stati accompagnati regolarmente a scuola attraverso il sentiero pedonale, spiega la Regione in una nota.

