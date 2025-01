Maltempo Marche: 90 interventi per il forte vento

MeteoWeb

Sono 90 gli interventi effettuati fino alla prima serata di oggi dai Vigili del Fuoco marchigiani per il forte vento che sta interessando le Marche. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 60-70km/h oggi nella regione. La tipologia delle richieste pervenute è soprattutto per alberi caduti sulle strade ma anche infissi e insegne pericolanti. Nel dettaglio gli interventi provincia sono stati: 20 a Pesaro e Urbino, 40 ad Ancona, 20 a Macerata, 6 a Fermo e 6 ad Ascoli Piceno.

