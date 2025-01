Maltempo Milano, piogge costanti: sale il Lambro

MeteoWeb

“Questa notte abbiamo vissuto la prima allerta (gialla) del 2025. Il Seveso non ha avuto problemi. Il Lambro invece ha caricato molta acqua. Piogge non intense, ma costanti. A Milano dalla mezzanotte del 27 gennaio alle 9 del 28 gennaio sono caduti circa 35mm di pioggia, un poco di più a Cinisello Balsamo 38mm, Monza 44mm, e Lesmo – Peregallo 48mm, e ancora di più a nord prima e dopo il Lago di Pusiano con 58mm a Lambrugo e 59mm a Caslino”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, aggiungendo che il Lambro è salito fino a 120 a Peregallo e ora è lì stabile, e a Milano in via Feltre a 200 e ora è lì stabile da stanotte, con una salita di 110cm a Peregallo, quindi poco prima di Monza e di 150cm di salita a Milano, raccogliendo l’acqua dell’area più urbanizzata.

Ieri la Protezione Civile aveva avvisato la popolazione dei quartieri più a rischio, e poi tutta notte Protezione Civile e MM servizio idrico hanno monitorato e sono intervenuti in alcune situazioni di piccoli allagamenti, hanno controllato i livelli del fiume in tutto il tratto urbano, e i livelli della fognatura a Ponte Lambro. “Ora in attesa della prossima, continuiamo a lavorare per migliorare gli interventi di gestione dell’emergenza, e di prima prevenzione, e soprattutto quelli strutturali per governare gli esiti delle grandi piogge e per prevenire gli allagamenti”, ha concluso Granelli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.