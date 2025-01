Maltempo Molise, oggi scuole chiuse in 15 Comuni per neve

MeteoWeb

Migliora stamattina la situazione maltempo in Molise, ma anche oggi le lezioni sono sospese nelle scuole di almeno 15 Comuni. Tra la serata di ieri e le prime ore di oggi, diversi sindaci, compreso quello di Campobasso, hanno disposto lo stop alle lezioni in considerazione delle nevicate, andate avanti fino alla notte scorsa, e alla presenza di ghiaccio e neve. Da qualche ora, non nevica più sulla regione, ma le temperature restano attorno allo zero.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

