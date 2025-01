Maltempo: neve in Alto Adige, pericolo valanghe forte

MeteoWeb

I meteorologi dell’Alto Adige hanno classificato le giornate di oggi e domani come le “più critiche di quest’inverno”. Sulla provincia più settentrionale d’Italia, neve sui rilievi anche fino a 50 centimetri e pioggia a fondovalle dove si registrano temperature al di sopra della media stagionale (a Bolzano +8°C). In alcune zone – Val d’Ultimo, Brennero, Val Sarentino e Solda – il pericolo valanghe è ‘forte‘ di grado 4 su una scala che va da 1 a 5. Nevica al passo del Brennero ma non vengono segnalati disagi nel tratto più critico, quello tra Vipiteno al confine di Stato. Nel tratto Bolzano Sud e Bressanone, in entrambe le carreggiate, ci sono code di mezzi pesanti causa lavori.

Nella notte, decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto in Val Pusteria e Burgraviato, per piccoli smottamenti e scantinati allagati.

Sulle strade di montagna è necessaria l’attrezzatura invernale. Sulle Dolomiti, il Passo Gardena è stato chiuso per motivi di sicurezza. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle. Nella vicina Svizzera il Passo Bernina è stato chiuso per motivi di sicurezza mentre i passi Umbrail, Fluela e Forcola di Livigno riapriranno in primavera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.