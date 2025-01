Maltempo e neve in Calabria, mezzi in campo tra Mongiana e Nardodipace | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue il lavoro del personale e dei mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza lungo i tratti interessati dalle precipitazione nevose. Dalle prime ore di oggi, le Squadre Anas sono impegnate lungo la NSA 572 ‘Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’, tra i territori comunali di Mongiana e Nardodipace in provincia di Vibo Valentia.

Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Il dettaglio delle tratte interessate dal provvedimento è disponibile al link www.stradeanas.it/it/piani-interventi.

