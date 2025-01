Maltempo, neve e gelo in Europa: disagi in Germania e Regno Unito

MeteoWeb

Forti nevicate e piogge ghiacciate hanno provocato disagi diffusi in tutta Europa oggi, in particolare nel Regno Unito e in Germania, con diversi aeroporti principali costretti a sospendere i voli. Nel Regno Unito si teme che molte comunità rurali, in particolare nel nord dell’Inghilterra, possano essere isolate, con fino a 40 centimetri di neve al di sopra dei 300 metri. Neve e ghiaccio hanno causato disagi anche in Germania, dove un’ondata di maltempo si sta diffondendo da sud-ovest, provocando anche cancellazioni di voli.

Regno Unito

Nel Regno Unito la National Grid, che supervisiona la rete elettrica del Paese, ha dichiarato di aver lavorato per ripristinare l’energia dopo blackout in tutto il Paese. Sono state segnalate interruzioni di corrente nelle città inglesi di Birmingham e Bristol e a Cardiff, in Galles. Come se non bastasse, nelle zone in cui non nevica, le pesanti piogge hanno causato inondazioni, in particolare nel sud del Regno Unito. Problemi anche sul trasporto ferroviario dove le inondazioni e gli straripamenti di alcuni corsi d’acqua hanno causato ritardi sui convogli. Complessivamente l’agenzia per l’ambiente del Regno Unito ha segnalato 176 allerte per inondazioni nelle ultime 24 ore.

Molti eventi sportivi sono già stati rinviati, anche se l’incontro di Premier League tra Liverpool e Manchester United è stato confermato.

L’aeroporto John Lennon di Liverpool e l’aeroporto di Manchester hanno dovuto chiudere le piste durante la notte, ma oggi sono tornati alla normalità. L’aeroporto di Leeds Bradford ha impiegato più tempo per far ripartire i voli. Anche la rete stradale ha subito pesanti ripercussioni in quella che sarebbe stata una giornata molto intensa, con molte famiglie che tornavano a casa dopo le vacanze di Natale e Capodanno e gli studenti che tornavano nelle università.

Problemi anche in Germania

In Germania, le autorità hanno emesso allerte per ghiaccio per automobilisti e pedoni, consigliando alle persone di rimanere a casa dove possibile. L’aeroporto di Francoforte ha cancellato 120 dei 1.090 decolli e atterraggi previsti per oggi, secondo quanto riferito da Fraport. All’aeroporto di Monaco di Baviera, solo una pista era aperta mentre l’altra era in fase di sgombero.

Nel Baden-Wuerttemberg, 8 persone sono rimaste ferite quando un autobus è uscito fuori strada vicino alla città di Hemmingen. Anche i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza hanno subito irregolarità nell’area di Francoforte.

