Maltempo e neve, traforo del Gran San Bernardo chiuso ai mezzi pesanti

A causa della neve, è chiuso da ieri pomeriggio l’accesso per i mezzi pesanti al traforo del Gran San Bernardo, che resta invece percorribile dalle altre categorie di veicoli. A Courmayeur, a causa del pericolo valanghe dalle 18 di ieri sono state istituite limitazioni di accesso alla Val Veny. In particolare è scattato “il divieto di transito, in entrata ed uscita, sia pedonale che con sci, mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet“.

