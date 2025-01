Maltempo, nubifragi e vento forte in Sardegna: punte di quasi 70 mm in poche ore

MeteoWeb

Attualmente, la Sardegna è interessata da piogge diffuse, ma non si registrano situazioni di particolare disagio nonostante l’ondata di maltempo prevista fino a domenica. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione. Sulla costa orientale sono previste forti precipitazioni, con rischi di nubifragi, venti fino a 100 km/h e mareggiate sulle zone esposte a Est. Secondo i dati pluviometrici regionali, il picco di precipitazioni si è avuto sul passo Genna Silana, nel Comune di Urzulei (Ogliastra), con oltre 68 mm di pioggia, molto più del solito per questo periodo. In altre aree del Nuorese, come Fonni e Villagrande Strisaili (39 mm) o Tertenia (41 mm), le precipitazioni sono state più contenute. Tuttavia, l’acqua accumulata è un buon contributo per i bacini idrici che stanno affrontando la siccità.

In risposta all’allerta, alcuni sindaci hanno adottato misure precauzionali. Il comune di Tortolì ha attivato il centro operativo comunale, chiuso tutte le scuole e vietato l’accesso al guado del Rio Foddeddu. A Girasole, il sindaco Lodovico Piras ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia e primaria per oggi, mentre il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, ha chiuso il guado sul Flumendosa e il cimitero per venerdì e sabato. Anche i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica sono stati interrotti, con il servizio della Moby Zaza da Golfo Aranci a Porto Vecchio fermo a causa del vento forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.