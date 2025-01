Maltempo Piemonte, fitte nevicate nelle vallate alpine di Torinese e Verbano | FOTO

MeteoWeb

Un fronte occidentale ha raggiunto le valle alpine del Piemonte, portando nuove nevicate. Fitte nevicate sono in atto sulle medio-alte vallate alpine tra il Torinese e il Verbano con quota neve in calo fin verso i 600-800 metri specie nel VCO; intorno ai 1000-1400 metri altrove. Nella gallery scorrevole in alto, alcune webcam da Balme, Sportinia (Sauze d’Oulx) e Macugnaga. Nella notte, forti raffiche di foehn hanno interessato le vallate alpine occidentali. In particolare, la pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte” segnala i 146km/h registrati alla Sacra di San Michele, 118km/h a Perosa Argentina, 111km/h a Susa, 103km/h a Usseglio, 100km/h a Roure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.