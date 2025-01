Maltempo Piemonte, raffiche di vento fino a 104km/h nell’Alessandrino

MeteoWeb

Vento forte per gran parte della giornata in alcune zone della provincia di Alessandria, in particolare sull’Appennino al confine con la Liguria. La centralina di Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera, ha registrato un valore massimo di 104km/h. Raffiche sostenute anche a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese), con 53,3km/h. Per domani, martedì 14 gennaio, è previsto tempo stabile, con rinforzo del vento da nord-est che, fino nel pomeriggio, sarà forte o localmente molto forte sempre sull’Appennino. Le temperature minime in pianura e nei fondovalle collinari saranno ampiamente sotto lo zero, causando gelate.

