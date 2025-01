Maltempo, piogge intense e neve in Friuli-Venezia Giulia: raffiche di quasi 100 km/h, attese mareggiate tra Lignano e Grado

MeteoWeb

Nelle ultime 12 ore in Friuli-Venezia Giulia sono cadute piogge intense sulle Prealpi, più attenuate sulle altre zone della pianura e sulla costa. Soffia vento da Sud o Sud/Est da sostenuto a forte, nella notte raffiche a 96 km/h in quota sul M. Matajur e sulla costa fino a 72 km/h a Lignano. Sulla zona montana è caduta la neve sopra i 1300-1400 m. Nelle prossime ore sulla costa sono previste piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, vento di Scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto. A fare il punto è la Protezione civile che ha diffuso un bollettino meteo aggiornato alle 06:30 di stamani.

Sulla zona montana si prevedono ancora intense precipitazioni, specie sulle Prealpi Giulie, quota neve oltre i 1800 m circa, 1400 m sulle zone interne, specie verso il Cadore, in calo fino a 1000-1200 m nel pomeriggio. Soffieranno ancora venti forti da Sud o Sud/Ovest in quota. In giornata saranno possibili anche temporali e le precipitazioni diventeranno in genere intermittenti su tutte le zone, con probabile cessazione in serata. Il vento dal pomeriggio sarà progressivamente in calo.

Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di dissesti sul territorio. Si registra, comunque un innalzamento dei livelli idrometrici del Bacino del Tagliamento (il torrente Cosa a Travesio ha superato il livello di attenzione, con valori in aumento) e del Bacino dell’Isonzo (il Torrente Torre a Tarcento ha superato il livello di attenzione con valori attualmente stabili; il torrente Cornappo a Ponte Sambo e a Molmentet hanno superato il livello di attenzione, con andamento attuale stabile o in lieve aumento).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.