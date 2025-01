Maltempo Puglia, rete elettrica in tilt: blackout a Corato

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo in atto, a Corato, in provincia di Bari, molti cittadini sono rimasti al buio. “Attualmente sono 750 le utenze che l’Enel deve ancora ripristinare contro le 20mila complessive che sono state colpite dal disagio provocato dalla forte pioggia che ha danneggiato alcuni cavi”, dichiara il sindaco Corrado De Benedittis. Il temporale che ha mandato in tilt la rete elettrica non ha danneggiato “le cabine dove il sistema di pompaggio ha salvaguardato la struttura“, aggiunge il primo cittadino, spiegando che “l’Enel è al lavoro con le squadre di emergenza e nel più breve tempo possibile, la situazione tornerà alla normalità“.

A Bari, nel pomeriggio la pioggia ha fatto allagare il sottopasso di via la Rotella, nella zona industriale, che è stato chiuso al traffico.

Tra i dati pluviometrici più importanti, ancora parziali, spiccano i 66mm caduti a Santeramo in Colle, 56mm a Cassano delle Murge, 43mm a Bitonto, 41mm a Giovinazzo, Molfetta, tutte località del Barese, la zona della Puglia più colpita dal maltempo oggi.

