Maltempo Puglia, nevica sui Monti Dauni nel Foggiano | FOTO e VIDEO

Torna la neve in provincia di Foggia, soprattutto nell’area dei Monti Dauni, nei comuni compresi tra i 700 e gli 800 metri di altezza. Neve a Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia, circa 720 metri di altezza e 140 abitanti. La coltre bianca ha ricoperto anche i comuni di Faeto, Panni e Monteleone di Puglia. Neve anche ad Accadia, dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio. Nessun disagio – al momento – viene segnalato per circolazione stradale. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale per permettere la percorribilità delle arterie stradali.

La neve non ha interessato al momento i comuni garganici, dove si registra un forte calo delle temperature, generalizzato anche alla pianura.

Nel corso delle prossime ore – stando alle previsioni – sono previste ulteriori nevicate e i sindaci dei comuni interessati valuteranno l’eventuale chiusura delle scuole.

Puglia, bella nevicata a Faeto

Nevica a Faeto, nel Foggiano

La neve imbianca Monteleone di Puglia, nel Foggiano

