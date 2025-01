Maltempo Reggio Calabria, Prefettura e Protezione Civile mobilitate per salvare i cittadini dai fenomeni meteo estremi

MeteoWeb

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, in considerazione dei messaggi di allertamento relativi al maltempo previsto anche sul territorio della provincia di Reggio Calabria, ha presieduto questa mattina presso il Palazzo del Governo, un incontro con i componenti del Sistema di Protezione Civile, al fine di effettuare un punto di situazione e verificare l’attivazione delle procedure previste.

All’incontro hanno partecipato, anche da remoto, i Sindaci dei Comuni sede di Centro Coordinamento d’Ambito – CCA, i Rappresentanti della Protezione Civile Regionale, della Protezione Civile della Città Metropolitana, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Direzione Marittima, della Polizia Stradale, della Polfer, di RFI e di ANAS.

In particolare, è stato chiesto di assumere, nell’immediatezza, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, predisponendo tutte le misure previste dalle proprie pianificazioni di emergenza e dalla Direttiva “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria” (approvata ed adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 15 novembre 2017) atte ad evitare qualsiasi pericolo per la popolazione.

È stato, tra l’altro, richiesto il monitoraggio da parte degli Enti Locali della rete viaria presente nei rispettivi territori, con compiti di vigilanza e intervento tecnico, nonché un attento monitoraggio dei corsi d’acqua e verifica delle opere idrauliche di pertinenza, onde scongiurare eventuali esondazioni che potrebbero cagionare situazioni di pericolo per la popolazione presente nell’area, anche a seguito di allagamenti delle sedi stradali con conseguente rischio per gli utenti.

È stata sottolineata, inoltre, l’importanza di garantire la capillare informazione alla cittadinanza in ordine ai possibili rischi. La situazione è costantemente seguita dalla Prefettura, in raccordo con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile.

