Forte maltempo sul Regno Unito: inondazioni nell’area di Manchester, località sommerse | VIDEO

Parti del Regno Unito hanno subito inondazioni oggi, nel primo giorno del 2025, mentre forti piogge e forti venti hanno continuato a interrompere i festeggiamenti di Capodanno. Diverse comunità nell’area di Manchester sono state allagate, con diverse case evacuate e auto sommerse fino ai tetti su strade e parcheggi dopo che in due giorni è caduto quasi un mese di pioggia. È stato dichiarato lo stato di “incidente grave” e sono state chiamate squadre di soccorso alpino per aiutare i Vigili del Fuoco a rispondere alle richieste di soccorso per proprietà allagate e veicoli bloccati, ha affermato la Polizia della Greater Manchester.

Ad un certo punto sono state emesse allerte che indicavano che erano previste inondazioni in più di 150 comunità in tutto il Regno Unito, la maggior parte delle quali nel nord dell’Inghilterra. Più tardi nel corso della giornata, decine di quelle allerte sono state revocate. Diversi treni sono stati cancellati a causa dell’acqua alta intorno ai binari e alcune autostrade sono state chiuse. Con le temperature in calo, sono state emesse allerte per ghiaccio fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 2 gennaio, per l’Irlanda del Nord, parti del Galles, Inghilterra e Scozia. E un’allerta per neve per tre giorni è stata emessa per il prossimo weekend per gran parte di Inghilterra e Scozia.

Tom Coulthard ha detto che la pioggia è iniziata nel tardo pomeriggio di martedì e ha continuato a diluviare per tutta la notte, dove vive a Didsbury, a sud di Manchester, raggiungendo le rive del fiume e costringendo un hotel a essere evacuato prima dell’alba. Strade e autostrade sono state chiuse nella zona. “Tutti i fiumi e i corsi d’acqua locali si sono in qualche modo alzati, allagando la zona“, ha detto Coulthard, professore di geografia all’Università di Hull.

Il diluvio e le forti raffiche di vento hanno fatto saltare i festeggiamenti dei fuochi d’artificio di Capodanno, portando ad annullamenti a Edimburgo e in diverse altre città. Molti altri eventi programmati per Capodanno sono stati annullati. Londra, che è riuscita a lanciare il suo enorme spettacolo di fuochi d’artificio sul fiume Tamigi di fronte al Big Ben, ha dovuto posticipare l’inizio della sua parata di Capodanno e ha messo a terra i carri gonfiabili a causa di pioggia e vento.

