Maltempo Regno Unito, ancora neve e ghiaccio: aeroporto di Manchester a singhiozzo | FOTO

Continua l’allerta meteo nel Regno Unito con annessi disagi legati alla neve e al ghiaccio a causa di un’ondata di freddo che continua a imperversare in particolare nell’Inghilterra settentrionale e in Scozia, ma anche in Galles e in Irlanda del Nord (come nella vicina Repubblica). L’aeroporto di Manchester è stato chiuso stamattina temporaneamente per la terza volta in pochi giorni, a causa dell’innevamento delle piste e della necessità di sgomberarle, con conseguenti ritardi e intoppi per i passeggeri. Le temperature minime, dopo aver raggiunto l’altra notte il picco di -13°C sulle Highlands scozzesi, record di questo inverno nel Regno Unito, potrebbero scendere ancora stanotte, secondo le previsioni: fino a -16°C, sempre in Scozia.

I meteorologi del Met Office britannico hanno diffuso un nuovo avvertimento per le prossime ore in relazione al gelo, con segnalazioni di rischi di strade ghiacciate, di pericoli per la circolazione delle auto e di disservizi dei treni lungo alcune tratte ferroviarie: monito destinato ad estendersi in parte pure alle contee dell’Inghilterra sudoccidentale, verso la Cornovaglia.

