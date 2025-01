Maltempo: nuove risorse dal Governo per due regioni alluvionate

MeteoWeb

Arrivano altre risorse dallo Stato per i territori di Emilia Romagna e Lombardia colpiti da recenti alluvioni. In conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della Regione Emilia Romagna a partire dal 17 ottobre 2024, e per le quali a suo tempo è stato deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi, il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro. “L’integrazione – spiega il Ministro – si somma ai 15 milioni di euro già stanziati in precedenza e si rende necessaria al fine di garantire una integrale copertura all’erogazione degli acconti e dei primi saldi per la platea interessata dalle alluvioni dell’autunno scorso, già colpita dagli eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023”.

Inoltre, il Governo ha deliberato, sempre su proposta del Ministro Musumeci, un ulteriore stanziamento di circa 16 milioni, esattamente 15 milioni e 800mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento degli interventi urgenti dovuti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia. Maltempo che ha portato alla deliberazione dello stato di emergenza di 12 mesi e per il quale sono stati già stanziati 4 milioni e 500mila euro.

