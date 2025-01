Maltempo Roma, pioggia e freddo nella Capitale. Diluvi anche ai Castelli

MeteoWeb

Piove a dirotto a Roma in queste ore, e fa anche freddo con +9°C in pieno giorno, dopo una minima di +8°C e una massima di appena +12°C in una giornata tipicamente invernale per la Capitale. Si registrano accumuli pluviometrici localmente superiori ai 20–25mm nel quadrante centro-meridionale e occidentale della città. I temporali e i rovesci arrivano dal Tirreno carichi di umidità e scaricano grandi quantitativi pluviometrici in tutta l’area capitolina.

Sta piovendo a dirotto anche ai Castelli Romani, anche qui con quantitativi che oscillano tra 15 e 25mm e con temperature tipicamente invernali, tra +7 e +8°C in pieno giorno nelle principali località dell’area.

L’instabilità proseguirà anche domani, per poi attenuarsi con una breve tregua di qualche giorno mite e soleggiato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.