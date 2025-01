Maltempo nel Salento: numerosi alberi abbattuti, fulmine colpisce palazzina

MeteoWeb

Danni e disagi in Salento a causa dell’ondata di maltempo delle scorse ore. Intervento dei vigili del fuoco a Cerfignano dove un albero ad alto fusto, parte del verde pubblico, è caduto sul cancello di ingresso di un’abitazione in via De Amicis, tranciando un cavo aereo della linea telefonica. Problemi anche a Minervino dove un albero è caduto in via John Kennedy. A Otranto, nelle vicinanze del cimitero sono caduti 6 alberi. Diversi interventi anche a Tricase. A Presicce-Acquarica un fulmine ha colpito una palazzina di 3 piani, provocando danni in 3 appartamenti e provocando un incendio in uno di questi.

