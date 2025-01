Maltempo: salvato escursionista sul Pollino

MeteoWeb

Un escursionista di 27 anni di Bari, caduto e in difficoltà sul versante lucano del Pollino, è stato salvato a 1800 metri di altitudine. Il soccorso, difficile a causa delle condizioni climatiche avverse e del terreno innevato, ha coinvolto tre squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), tra cui due lucane e una calabrese. Le operazioni sono iniziate nella tarda serata di ieri, con il giovane raggiunto da una squadra che lo ha aiutato a riscaldarsi per evitare un peggioramento della sua salute. Successivamente, è stato trasportato in sicurezza con una barella Rolly fino a Colle Impiso. L’intervento si è concluso alle 05:30 con il trasferimento dell’escursionista all’ambulanza del 118 di Mormanno, che ha provveduto alle sue cure.

