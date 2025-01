Maltempo Sardegna: incastrato da cancello a causa del vento, 42enne in codice rosso

MeteoWeb

Un uomo di 42 anni è rimasto incastrato sotto un cancello uscito dalle guide a causa di una forte folata di vento presso un’azienda di laterizi sulla statale 131, in Sardegna. L’incidente è avvenuto ieri notte alle 23:30. I colleghi dell’uomo hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo un rapido intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco, utilizzando pistoni idraulici e cuscini pneumatici, sono riusciti a liberare il ferito, affidandolo poi al personale sanitario giunto con un’ambulanza. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari per le cure necessarie.

