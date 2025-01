Maltempo, sei escursionisti romani soccorsi al Terminillo

MeteoWeb

Sei escursionisti provenienti da Roma sono stati salvati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio dopo essere rimasti bloccati sul Monte Terminillo a causa delle condizioni meteo avverse. Il gruppo, che aveva deciso di percorrere un sentiero estivo nei pressi del Buco del Merlo, è stato ostacolato dalla neve abbondante e dalla presenza di ghiaccio che ha reso impossibile proseguire.

I soccorritori, una squadra mista composta da tecnici del CNSAS Lazio e finanzieri del SAGF, sono riusciti a raggiungere rapidamente la zona indicata. “Abbiamo trovato gli escursionisti in una situazione critica, aggrappati agli alberi per evitare di scivolare e completamente impossibilitati a proseguire“, raccontano i tecnici. Dopo aver verificato le condizioni sanitarie del gruppo, i soccorritori hanno messo in sicurezza gli escursionisti e, “procedendo legati in conserva“, li hanno accompagnati senza danni al Rifugio Sebastiani.

L’operazione, che ha visto un tempestivo intervento dei soccorritori, ha avuto un esito positivo, con tutti gli escursionisti tratti in salvo e illesi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.